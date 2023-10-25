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Энни Шарлотт (Annie Charlotte) : Модель Onlyfans — девушка с двумя влагалищами

Энни Шарлотт (Annie Charlotte) : Модель Onlyfans - девушка с двумя влагалищами

У Энни Шарлотты (Annie Charlotte)  в 16 лет была диагностирована патология, которая называется дидельфиз матки (удвоение влагалища).

Девушка не стала расстраиваться из-за особенностей своей физиологии, завела Onlyfans канал, который принес ей более 1 млн фунта стерлингов, а также вступила в отношения с «одним условием»:

«У нас с партнером есть правило: одно влагалище для работы, а другое для него. Я не рассказывала ему о своем состоянии до тех пор, пока мы не занялись сексом в первый раз. Мы действительно счастливы», — призналась девушка.
Как говорится, в любой ситуации можно найти плюсы.

Кто такая Энни Шарлотта? Женщины с двумя вагинами.Фото.

Дидельфиз матки стал огромным шоком для Энни только тогда, когда врачи сообщили, как это повлияет на ее жизнь.

Энни Шарлотт (Annie Charlotte) фото

«Мне сказали, что иметь детей будет очень сложно и потребует многочисленных посещений больницы и, в конечном итоге, преждевременных родов с помощью кесарева сечения, поскольку у плода не будет достаточно места для вынашивания доношенного ребенка», — объяснила она.

«Мне также сказали, что есть вероятность множественных выкидышей.

«Я была молодой женщиной. Я только начинала интересоваться свиданиями и исследованием различных частей своего тела, и вдруг мне сказали, что они отличаются от всех остальных.

В колледже Энни Шарлотт научилась более терпимо относиться к своему телу и даже использовала фразу «У меня две вагины» как начало разговора.

Энни Шарлотт (Annie Charlotte) : Модель Onlyfans

Если не считать проблем, связанных с беременностью, состояние Энни не сильно влияет на ее жизнь, и она «привыкла к этому».

«Большинство вопросов, которые я получаю от фанатов, звучат так: «У тебя действительно их двое!?» она сказала.

«Все, кто подписывается, всегда об этом спрашивают. Большую часть времени они просто хотят знать, как работают сексуальные вещи, но некоторые хотят знать и о более обыденных вещах – например, как я писаю!

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