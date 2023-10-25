Энни Шарлотт (Annie Charlotte) : Модель Onlyfans — девушка с двумя влагалищами

У Энни Шарлотты (Annie Charlotte) в 16 лет была диагностирована патология, которая называется дидельфиз матки (удвоение влагалища).

Девушка не стала расстраиваться из-за особенностей своей физиологии, завела Onlyfans канал, который принес ей более 1 млн фунта стерлингов, а также вступила в отношения с «одним условием»:

«У нас с партнером есть правило: одно влагалище для работы, а другое для него. Я не рассказывала ему о своем состоянии до тех пор, пока мы не занялись сексом в первый раз. Мы действительно счастливы», — призналась девушка.

Как говорится, в любой ситуации можно найти плюсы.

Кто такая Энни Шарлотта? Женщины с двумя вагинами.Фото.

Дидельфиз матки стал огромным шоком для Энни только тогда, когда врачи сообщили, как это повлияет на ее жизнь.

«Мне сказали, что иметь детей будет очень сложно и потребует многочисленных посещений больницы и, в конечном итоге, преждевременных родов с помощью кесарева сечения, поскольку у плода не будет достаточно места для вынашивания доношенного ребенка», — объяснила она.

«Мне также сказали, что есть вероятность множественных выкидышей.

«Я была молодой женщиной. Я только начинала интересоваться свиданиями и исследованием различных частей своего тела, и вдруг мне сказали, что они отличаются от всех остальных.

В колледже Энни Шарлотт научилась более терпимо относиться к своему телу и даже использовала фразу «У меня две вагины» как начало разговора.

Если не считать проблем, связанных с беременностью, состояние Энни не сильно влияет на ее жизнь, и она «привыкла к этому».

«Большинство вопросов, которые я получаю от фанатов, звучат так: «У тебя действительно их двое!?» она сказала.

«Все, кто подписывается, всегда об этом спрашивают. Большую часть времени они просто хотят знать, как работают сексуальные вещи, но некоторые хотят знать и о более обыденных вещах – например, как я писаю!